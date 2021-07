Rize Valisi Çeber: 'Rize’de bağımlılıkla mücadelede iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz'

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK) toplantısı, Vali Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Ayder Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcıları Bayram Sağır, Sedat Sezik, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Kamu Kurumlarının yöneticileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Çeber, başta uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılığın ülkenin geleceğine ve yarınlarına engel teşkil ettiğini ve toplumda farkındalığın artırılmasının bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bağımlılık oluşturan maddelerin ve teknoloji bağımlılığının bireyler ile toplum üzerindeki zararlarının önlenmesi için tüm kurumların ve ilgililerin belirli bir program dâhilinde birlikte, etkin bir şekilde işbirliği içinde çalışması gereklidir” dedi.

Vali Çeber, tüm kamu kurumlarının dışında da sivil toplum kuruluşlarının, özel kurumların ve ailelerin bu mücadelenin içinde olmasının önemini belirterek, “Birlikte mücadeleden çıkarılması gereken anlam, herkesin toplumun geleceği için bu vazifeyi üstlenmesidir. Her türlü bağımlılıktan bireylerimizi korumak hepimizin önceliği olmalıdır. Bu anlamda çaba gösteren bağımlılıkla mücadelede örnek bir proje geliştiren Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneğine teşekkür ederim. Bağımlılığın önlenmesi yönünde atılan adımların bağımlı bireylerin topluma kazandırılması noktasında da desteklenmesi mücadeleye güç kazandıracaktır. Rize’de bu yönde faaliyetler gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarımızı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM’ı tebrik ederim” dedi.

Rize’de bağımlılıklarla mücadelenin kararlı ve sonuç odaklı olarak sürdüğünü vurgulan Vali Çeber, “Geleceğimizi tehdit eden bu tehlike karşısında verilen mücadelede sadece güvenlik güçlerimizin değil; hepimizin, her ailenin, toplumun bütün kesimlerinin bu mücadeleye destek olması gerekiyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin bu konuda atmış olduğu ciddi adımlar var. Ülkemizde başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm kamu kurumlarında mücadele konusunda kararlılıkla yürütülen çalışmalar var. Ülkemizde ve Rize’de bağımlılıkla mücadelede iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz. Hep birlikte ilimizde yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadelemizde önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca ilimizin “2020 yılı Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri Raporu” ile “Rize İli Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı” değerlendirme sunumu gerçekleştirildi. Kurul üyesi olan Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneğinin “Sağlıklı Nesil İçin Seferberlik” adlı projesi hakkında dernek başkanı tarafından kurul üyeleri bilgilendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında kurulan “Değerlendirme Komisyonunun” çalışmaları hakkında da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş tarafından kurula sunum yapıldı. Kurul üyeleri de söz alarak kendi kurumlarınca ilimizdeki uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.