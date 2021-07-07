Rize Valisi Çeber: 'Rize’de bağımlılıkla mücadelede iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize Valisi Çeber: 'Rize’de bağımlılıkla mücadelede iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz'

İHA

Rize Valisi Çeber: 'Rize’de bağımlılıkla mücadelede iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz'

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK) toplantısı, Vali Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Ayder Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcıları Bayram Sağır, Sedat Sezik, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Kamu Kurumlarının yöneticileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Çeber, başta uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılığın ülkenin geleceğine ve yarınlarına engel teşkil ettiğini ve toplumda farkındalığın artırılmasının bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bağımlılık oluşturan maddelerin ve teknoloji bağımlılığının bireyler ile toplum üzerindeki zararlarının önlenmesi için tüm kurumların ve ilgililerin belirli bir program dâhilinde birlikte, etkin bir şekilde işbirliği içinde çalışması gereklidir” dedi.
Vali Çeber, tüm kamu kurumlarının dışında da sivil toplum kuruluşlarının, özel kurumların ve ailelerin bu mücadelenin içinde olmasının önemini belirterek, “Birlikte mücadeleden çıkarılması gereken anlam, herkesin toplumun geleceği için bu vazifeyi üstlenmesidir. Her türlü bağımlılıktan bireylerimizi korumak hepimizin önceliği olmalıdır. Bu anlamda çaba gösteren bağımlılıkla mücadelede örnek bir proje geliştiren Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneğine teşekkür ederim. Bağımlılığın önlenmesi yönünde atılan adımların bağımlı bireylerin topluma kazandırılması noktasında da desteklenmesi mücadeleye güç kazandıracaktır. Rize’de bu yönde faaliyetler gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarımızı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM’ı tebrik ederim” dedi.
Rize’de bağımlılıklarla mücadelenin kararlı ve sonuç odaklı olarak sürdüğünü vurgulan Vali Çeber, “Geleceğimizi tehdit eden bu tehlike karşısında verilen mücadelede sadece güvenlik güçlerimizin değil; hepimizin, her ailenin, toplumun bütün kesimlerinin bu mücadeleye destek olması gerekiyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin bu konuda atmış olduğu ciddi adımlar var. Ülkemizde başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm kamu kurumlarında mücadele konusunda kararlılıkla yürütülen çalışmalar var. Ülkemizde ve Rize’de bağımlılıkla mücadelede iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz. Hep birlikte ilimizde yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadelemizde önemli katkılar sağlayacağız” dedi.
Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca ilimizin “2020 yılı Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri Raporu” ile “Rize İli Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı” değerlendirme sunumu gerçekleştirildi. Kurul üyesi olan Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneğinin “Sağlıklı Nesil İçin Seferberlik” adlı projesi hakkında dernek başkanı tarafından kurul üyeleri bilgilendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında kurulan “Değerlendirme Komisyonunun” çalışmaları hakkında da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş tarafından kurula sunum yapıldı. Kurul üyeleri de söz alarak kendi kurumlarınca ilimizdeki uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizde kaybolmadan önce dalgalar için vatandaşları uyarmış Rize'nin Çayeli ilçesi sahilinde denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları 2. gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Denizde kaybolmadan önce dalgalar için vatandaşları ...
Çaykur Rizespor'da Dimitrios ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Dimitrios ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias ile yollarını ...
ÇAYKUR'dan detoks çayı
YEREL HABERLER ÇAYKUR'dan detoks çayı
Türkiye´de üretilen yeşil çay pudrasından `detoks çay´ı geliştirildi
YEREL HABERLER Türkiye´de üretilen yeşil çay pudrasından `detoks ...
Çaykur Rizespor Dusan Jovancic ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Dusan Jovancic ile yollarını ayırdı
Rize’de denizde kaybolan vatandaş için başlatılan arama çalışmaları güçlükle devam ediyor
YEREL HABERLER Rize’de denizde kaybolan vatandaş için başlatılan ...
Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile ...
Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı
Denizde kayboldu, son anları kamerada
YEREL HABERLER Denizde kayboldu, son anları kamerada
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, hayatını ...
Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını ...
55 yaşındaki adamın boğulma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER 55 yaşındaki adamın boğulma anı kameralara yansıdı
Marmara Denizi’nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Marmara Denizi’nde görülen müsilaj Rizelileri ...
Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
YEREL HABERLER Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
Kazada ölen 2 akraba, uçağa binmekten son anda vazgeçmiş
YEREL HABERLER Kazada ölen 2 akraba, uçağa binmekten son anda ...