Alper Potuk Çaykur Rizepsor'da

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk’u renklerine bağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.