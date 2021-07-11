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Bakan Kurum: 2023 yılında özlediğimiz Ayder´e kavuşacağız

DHA

Bakan Kurum: 2023 yılında özlediğimiz Ayder´e kavuşacağız


Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi yürütülen Rize'nin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda alt yapı işlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "2023 yılında özlediğimiz Ayder´e kavuşacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi yürütülen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaylada tamamlanan yöresel mimarideki yapıları gezen Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Yaylada yürüyüş yapan Bakan Kurum tulum ezgileri ile horon oynayan vatandaşlara da eşlik etti. Bu sırada atma türkü söyleyen bir yöre şairi Bakan Kurum'a, "Çamlıhemşin dediğin iki dağın arası, Bakanım seninledir bu milletin duası, Reisin emaneti, çok seviyoruz sizi, Paraları bol ver da, mağdur eyleme bizi" dizelerini seslendirdi. Şairin dizeleri alkış aldı. 
AYDER'DE DOĞA KORUMA PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ'
Yayladaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan ve Ayder Yaylası´nda, doğal alanların korunması amacıyla çevre ve doğa koruma projesi yürüttüklerini anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Buradaki tüm doğal güzelliklerini korumak, yaylamızı bir dünya markası haline getirmek adına gayret gösteriyoruz. Ayder Yaylası´nı yenileme projesini etaplar halinde yürütüyoruz. İlk etapta Ayder içerisinden geçen tüm alt yapıyı yeniledik. Alt yapıyı tamamlamaya müteakip apart otellerimizin inşasını gerçekleştiriyoruz. 52 odalı apart ve 76 odalı termal otelimizin inşası devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde buraların inşasını gerçekleştirmiş olacağız. Ayder´in silüetine zarar veren yapıların taşınma sürecini de yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık. Vatandaşımızı mağdur etmeden, onların taleplerini alarak, istişare ederek bu projeyi yürüyoruz. Buraya her yıl binlerce kişi geliyor. Bu trafik yükünden ve araçlardan dolayı bölgede gezme imkanı yok. Bu nedenle Ayder´in girişinde otopark inşaatımız var, yüzde 40 seviyelerine geldi ve önümüzdeki yılın ilk aylarında burasını tamamlayacağız. Buraya gelen vatandaşlarımız, araçlarını güvenli alana park ederek, ringlerle bölgeye gelecek ve trafik yükü olmadan Ayder´i gezecekler."
`ATIK SU TESİSİ HİZMETE GİRDİ´
Yaylada toplamda 160 yapıyı, yeni alanlara taşımak suretiyle önemli bir dönüşüm yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum,  "Ayrıca Ayder´de maalesef atık su artıma sesi yoktu, çevre koruma projesi kapsamında arıtrma tesisi inşa ettik. Burası da Ayder´e hizmet ediyor, atık sular arıtılıyor. Buradaki ekolojik yaşamın sürmesi ve doğanın korunması adına bu projemiz de faaliyete geçmiş oldu. Burada imar barışını suiistimal eden 118 yapı vardı, bunların 46´sının yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda hayal ettiğimiz Ayder´i, yemyeşil ormanlarıyla, masmavi gölleri, dereleri, ırmaklarıyla gelecekler nesillere aktarmaktır. Bu bölgede yine salıncaklar vardı, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanı kesin korunacak alan ilan ettik. Hemen salıncakları kaldırmak suretiyle, yaylanın en önemli mekanını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi bu meramızda horonlar çekilecek, şenlikler yapılacak. Amacımız, Ayder´i en güzel şekilde geleceğe taşımaktır. Ayder´e yapılan projenin bir benzerini Uzungöl´e de yapacağız" dedi.
`VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ´
Rize´de çok önemli kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:
"Rize merkezde bir dönüşüm süreci başlattık. Daha önceki imar planlarında dolgu olan ama süreç içerisinde yapılaşan, deprem riski taşıyan, yan yatan binalarımız vardı. Bu binalara ilişkin de Yağlıtaş´ta 460, yine Salarha´da 460 tane rezerv konutlar üretiyoruz. Merkez çarşıda da Rize mimarisine uygun projeler geliştiriyoruz. Rize merkezde çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu proje bittiğinde şehre, kuzeyden nefes alacağı koridorlar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli konutlarda oturacaklar. Yine millet bahçesi projelendirdik. Millet bahçesini 2023 yılında bitirip, hizmete sunacağız. Amacımız, Rize´nin yeşilini artırmak, vatandaşlarımızın deprem riskini ortadan kaldırmak, yaylalarına sahip çıkacak adımlar atmaktır. Eser siyaseti yapıyoruz, her zaman da vatandaşımızla birlikte yürüyoruz. Ayder´de alt yapı işimizi tamamladık, üst yapıda çalışmalarımız sürüyor. Rezerv apartları ve termal otelimizi, otoparkla birlikte önümüzdeki yıl tamamlayacağız. 2022 yılı sonunda buradaki üst yapıya ilişkin faaliyetler bitecek. Bitmesine müteakip taşınma süreci başlayacak, onu da başlattık. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Ama yeni binalar bitmeden eski binalara ilişkin bir yıkım süreci başlatmak istemiyoruz. 2022 yılında binaların bitmesine müteakip imar planına uymayan binaların da kaldırma sürecini yürüteceğiz. 2023 yılında özlediğimiz Ayder´e kavuşacağız." DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN
2021-07-11 16:30:20

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