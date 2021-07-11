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Bakan Kurum: 2023 yılında özlediğimiz Ayder'e kavuşacağız (2)

DHA

Bakan Kurum: 2023 yılında özlediğimiz Ayder'e kavuşacağız (2)


BAKAN KURUM: RİZE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 1 YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de kent merkezinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum, deprem riski taşıyan 21 bin metrekarelik alanda kentsel yenileme projesi başlattıklarını belirterek, "Şu an itibariyle vatandaşlarımızla uzlaşarak, onları mağdur etmeden taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle projemizin başlangıcı vermiş olduk. Zemin iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor ve kot itibariyle baktığımızda deniz seviyesinin altına inmiş bulunmaktayız. Burada gerekli zemin iyileştirmeleri de yapılıyor. Bir yıl içinde 404 adet ofis, 200 de ticari ünite olmak üzere önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. 1 yıl içinde tamamlayıp, Rize merkezde tarihi bir dönüşü tamamlamış olacağız. Burası şehrin kalbi ve hemen önüne de millet bahçesi yapacağız. Buradaki cephelerin iyileştirilmesi, sokak sağlıklaştırma projesiyle Rize meydanı 2022 yılında çok daha güzel, sağlam ve güvenli binaların olduğu bir alan olacak. Deprem ve hatta yıkılma riski taşıyan binalar vardı, bu binaları da boşalttık, vatandaşlarımızı da sağlam ve güvenli alanlara aldık" dedi.
267 bağımsız bölümden oluşan dönüşümü de yerinde yapacaklarını kaydeden Bakan Kurum, "Yağlıtaş ve Salarha´da ilk etapta 500 olmak üzere toplam bin konutun yapım sürecine başladık. 2022 yılının ilk ayları içinde de tamamlamayı öngörüyoruz. Amacımız, Rize için daha çok güzel, sağlam binaların olmasıdır. Bunun için de her türlü tedbiri alarak, projelerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVAN
2021-07-11 19:05:08

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