Seyfettin Anıl Yaşar, Çaykur Rizespor´da

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Arzu ERBAŞ / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig'de Afjet Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Seyfettin Anıl Yaşar için düzenlenen imza törenine Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Selimoğlu, "Seyfettin Anıl Yaşar'a kulübümüze `Hoş geldin´ diyor, kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasını 24 kez giyen genç savunmacı, 1 asist yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreninden açıklamalar

-İmza töreninden detaylar

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-07-13 22:24:15



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