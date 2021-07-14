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Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı

İHA

Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı

Rize'de Salarha Beldesi’nde yaşayan vatandaşların yaklaşık 20 yıldır dillendirdiği ve 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli’nin ikinci tüpü de tamamlanınca çalışanlar için eğlence düzenlendi.
Rize’de şehir merkezini güneye açabilmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında başlatılan Salarha Tüneli Projesi’nde sona yaklaşıldı. 2 bin 900 metre uzunluğunda ve çift tüp olarak planlanan Salarha Tüneli’nin tek tüpü daha önce açılmıştı. Bugün itibariyle ise ikinci tüpte de sona gelindi. Salarha Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda kemençe eşliğinde horon oynandı. Araçlar konvoy halinde sevinç kornaları çalarak tünelden geçiş sağladı.
Salarha belediye başkanı Hasan Kara, Emekçi çalışanlara alın terlerini silmeleri için mendil ve ayriyeten gül hediye etti. Yöre halkının ve çalışanların bir arada olduğu organizasyona havai fişekler atılarak son verildi.
Emektar çalışanları hatırlatmak amacıyla organizasyon düzenlediklerini dile getiren Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara “Öncelikle bu bir açılış değil. Bu tünelde çalışan, emek veren kardeşlerimizi hatırlatma adına düzenlenmiş bir organizasyondur. Burada çalışan emekçi kardeşlerimizi unutmamak için böyle bir plan yaptık. Kendilerine emeklerinin karşılığında hatırlatma olsun diye mendil ve güller hediye ettik. Bu vesileyle bugüne kadar tünelin oluşumu için emek vermiş olan başta cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi yetkililere ve emekçi kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önceki dönem Salarha belediye başkanı Mehmet Kazancı’ya da özellikle teşekkür ediyorum. Kendileri bu tünelden dolayı çok emek sarf etmiştir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Tünelde emeği olduğu için gurur duyduğunu belirten Batuhan Kaya “Salarha tünelinin açılmasında büyük emekleri olan cumhurbaşkanımız ve siyasi yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ben beş yıldır bu tünelde operatör olarak çalışıyorum. Tünelde bizimde emeğimiz olduğu için çok gururlu ve neşeliyiz. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz” dedi.

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