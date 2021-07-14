Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı

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Rize’de şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Bugün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize’yi etkisi altına aldı. Rize’nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz sahil yolunda yağmur nedeniyle yer yer oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

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