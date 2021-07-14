Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)



HEYELAN ANI KAMERADA

Rize´de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesi Armağan köyü Dereciler mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlesi nedeniyle yol ulaşım kapandı. Heyelan anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak kütlesinin aşağıya doğru sürüklendiği görülüyor.

Pazar ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN

2021-07-14 19:51:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.