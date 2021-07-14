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Rize'de yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

İHA

Rize'de yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluşurken, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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