Çay bahçesindeki heyelan anı kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çay bahçesinde meydana gelen heyelan saniye saniye kameraya kaydedildi.



Rize'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış maddi hasara neden oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyü Dereciler mevkiinde çay bahçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan yağışı cep telefonu ile ikametinden görüntülemeye çalışan bir vatandaş evinin önündeki çay bahçesinde yaşanan heyelan anına tanık oldu. Yanında bulunan kızı ile pencereden dışarıya bakarken heyelan anını çeken vatandaş, "Oyy, oyy İsmail ben sana dedim ki burası kopuyor, hiç oralı olmadın" ifadelerini kullandı.

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