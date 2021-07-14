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RİZE'DE 3 KİŞİ KAYIP Rize´de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi´nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.DHA-Flaş Haber Türkiye-Rize

2021-07-14 22:17:45



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