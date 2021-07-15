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KAYIP SAYISI 4´E YÜKSELDİ

Rize´de sel ve heyelanlarda kaybolanların sayısı 4´e çıktı. Muradiye Beldesinde heyelan sonucu çöken evde göçük altında kalanların sayısının 3 olduğu öğrenildi. Güneysu ilçesinde ise sele kapılan 1 kişi aranıyor. DHA-Flaş Haber Türkiye-Rize

2021-07-15 00:00:57



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