Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (5)



KAYIP SAYISI 4´E YÜKSELDİ

Rize´de sel ve heyelanlarda kayıp sayısı 4'e çıktı. Muradiye Beldesinde heyelan sonucu çöken evde 3 kişinin göçük altında kaldığı, Güneysu ilçesinde ise 1 kişi sele kapılarak kayboldu. Göçük altında kalan ve selde sürüklenen afetzedeler için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİLİK´TEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği´nden yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şiddetini arttıran yağışlar sonucunda merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi. Her geçen saat sel ve toprak kayması ile ilgili birçok yerleşim yerine ulaşımın sağlanamaması yönünde gelen bilgiler, endişeyi da artırdı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çayeli Büyükköy Beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahallede birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor. 6 ayrı bölgeden toplam 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Güneysu İlçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı Köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır."

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada "Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez Mahallelerin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize Merkez ve Salarha Vadilerindeki birçok köyden konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaşmıştır. Bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar mevcuttur. İl Afet ve Acil Durum Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu Valimiz Başkanlığında bütün üyelerin katılımı ile tam faal halde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kanallardan gelen ihbarlar anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu´ya metrekareye 219 kilogram, Çayeli´ne 214 ve Andon bölgesinde ise 147 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-07-15 00:28:35



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