Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Rize'de şiddetli yağışın ardından göçük altında kalan 3 kişiyi ve kendisinden haber alınamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize Merkez’e bağlı Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişinin ve Güneysu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'dan alınan bilgilere göre Salarha bölgesi Muradiye beldesinde meydana gelen göçükte evde bulunan 3 kişinin arandığı, Güneysu ilçesinde ise 1 kişiden haber alınamadığı kaydedildi. Bölgede ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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