Bakan Süleyman Soylu: “7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı" "75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık, Allah rahmet eylesin" Sel felaketi nedeniyle bölgeye gelen Bakanlar bölgede incelemelerde bulundu Bakan Soylu'dan gazeteciye, "burada canı burnunda olan sıkıntılı insanlar var. Onlara karşı duyarlı olmalıyız" cevabı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Süleyman Soylu: “7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı" "75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık, Allah rahmet eylesin" Sel felaketi nedeniyle bölgeye gelen Bakanlar bölgede incelemelerde bulundu Bakan Soylu'dan gazeteciye, "burada canı burnunda olan sıkıntılı insanlar var. Onlara karşı duyarlı olmalıyız" cevabı

İHA

Bakan Süleyman Soylu: “7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı" "75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık, Allah rahmet eylesin" Sel felaketi nedeniyle bölgeye gelen Bakanlar bölgede incelemelerde bulundu Bakan Soylu'dan gazeteciye, "burada canı burnunda olan sıkıntılı insanlar var. Onlara karşı duyarlı olmalıyız" cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel bölgelerini incelemek için Rize’ye geldi.
İlk olarak AFAD toplantı salonunda brifing alan bakanlar daha sonra Güneysu’da incelemelerde bulundu. Ardından ise 3 kişinin enkaz altında arandığı Muradiye Beldesine gelerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklama için kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sıkışık alan nedeniyle kadın muhabirin ‘Açıklamayı belde merkezinde alma şansımız var mı?’ şeklinde sorusuna "Arkadaşlar sakin olalım. Bir şey söyleyeyim. Afette bizim sorumluluğumuz kadar sizde sorumlusunuz. Sakin bir şekilde meseleleri yönetirseniz. Çünkü burada canı burnunda olan sıkıntılı insanlar var. Onlara karşı duyarlı olmalıyız” şeklinde cevap verdi.
7 saatte toplamda metrekareye 220 kilogram yağmur düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, “Hem Rize’mize Hem Türkiye’mize geçmiş olsun diliyoruz. Meteoroloji’nin yaptığı tespitler çerçevesinde saat 15.00’dan itibaren normal yağış kendisini biraz daha yoğun bir yağışa bıraktı ve 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Çayeli, Kalkandere, Güneysu ve Muradiye Beldesi’nde etkili oldu. Şuanda mahsur kalmış, ulaşamadığımız vatandaşımız bildiğimiz kadarıyla yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlantısı şuanda kapalı durumda. Tüm ekiplerimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor” dedi.
Muradiye beldesinde enkaz altında kaldıkları değerlendirilen 3 vatandaştan 1’inin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını, Güneysu’da ise 1 vatandaştan halen haber alınamadığını sözlerine ekleyen Soylu “Muradiye’de 3 vatandaşımız olduğu değerlendiriliyordu, 1 vatandaşımıza ulaştık. 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık, Allah rahmet eylesin. 2 arkadaşımızın evin altında olduğu, evin önünde bulunan araba ile ev arasında sıkıştığını değerlendiriyor arkadaşlarımız. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var. 1 vatandaşımızın da Güneysu’da kaybolduğu değerlendirmesi var. Ama bu konuda pek emin değiliz. Sabahleyin sahil güvenlik ve helikopterler de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Yani 1 vatandaşımıza ulaştık, diğer 2 vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. 1 vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var onunla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Soylu, sabahın ilk saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarının başlayacağını dile getirerek "Sabahtan itibaren Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak. İlk etapta Güneysu’da gece vakti 20’ye yakın esnafında hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan evler ve tüm bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmaları ile birlikte grup yollarda nelerimiz var, yollarda nelerimiz var, kapanan yollarımız ile ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonrada hemen adımlar atılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile birlikte Ulaştırma bakanımız Adil bey, İçişleri Bakanı ben, Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat bey, Genel Başkan Yardımcımız Hayati ağabey ve yine Gençlik Ve Spor eski bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak bey, Bakan yardımcımız DSİ Genel Müdürümüz, Karayolları Genel Müdürümüz ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hep birlikte buradayız. İlk değerlendirmelerimizi AFAD’da yaptık. Şimdi sahayı da gördük. Bir değerlendirme daha yapacağız, ama arkadaşlarımız çalışmaya devam edecekler. Bizde sabahleyin gündüz gözüyle tekrar bir bakacağız, hangi tedbirleri almamız lazım, Güneysu’da alabileceğimiz 5 6 noktayı arkadaşlarımız bize sıraladılar onlar çalışıyorlar. İnşallah sağ salip kurtarmayı Allah’ım bize nasip eder. Burada derelerin taştığını yağmurun yoğun bir şekilde yağdığını biliyoruz. Bu coğrafya normal tedbirler sayesinde, özellikle Muradiye merkezde ve Güneysu’da da gördük. Hem derelerin ıslah edilmesi ve kanala alınması bu taşmaların daha büyük hasar oluşmasına engel teşkil etti. Ama elbette ki coğrafyanın biz birtakım sonuçları var. Bu apaçık ortada, onun için daha tedbirli bir şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları memleketimiz temel sorunu hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı
3 katlı evin altında kalanlardan 1’nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı Heyelan sonucu yıkılan evin altında kalan Hacere Mert'in cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı
YEREL HABERLER 3 katlı evin altında kalanlardan 1’nin cansız bedeni ...
Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları ...
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, ...
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, ...
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (5)
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, ...
Rize’de sel felaketinde kayıp sayısı 4’e yükseldi Rize AFAD: Salarha bölgesi Muradiye beldesinde bir evin göçük altında kaldığı ve evde 3 kişinin bulunduğu bileğisine ulaşılmış, ekipler çalışmaktadır. Ayrıca Güneysu ilçemizde 1 vatandaşımızdan haber alınamıyor. Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli İlçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg /m2 yağış kaydedilmiştir
YEREL HABERLER Rize’de sel felaketinde kayıp sayısı 4’e ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Rize’de selde kaybolan 3 kişinin kimlikleri belli oldu Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu sel sefaletinin yaşandığı Rize’ye gidiyor
YEREL HABERLER Rize’de selde kaybolan 3 kişinin kimlikleri belli ...
Rize’de selde kaybolan kişi sayısı 3’e yükseldi Muradiye beldesinde selde kaybolan 2 kişinin ardından Güneysu ilçesinde de 1 kişinin kaybolduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Rize’de selde kaybolan kişi sayısı 3’e ...
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (3)
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, ...
Rize’de sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu
YEREL HABERLER Rize’de sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Rize’de sel ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Rize’de sel ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları ...
Çay bahçesindeki heyelan anı kamerada
YEREL HABERLER Çay bahçesindeki heyelan anı kamerada
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, ...
Rize'de yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Rize'de yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, ...
Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı
Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı
YEREL HABERLER Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, ...
Yorgun mermiyle göğsünden yaralandı
YEREL HABERLER Yorgun mermiyle göğsünden yaralandı
Rize'de ilginç yöntem Yaptığı ahşap ev yetmeyince 70 yıllık serenderi evine ekledi
YEREL HABERLER Rize'de ilginç yöntem Yaptığı ahşap ev yetmeyince 70 ...
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
YEREL HABERLER Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ...