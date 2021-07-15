Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

ÖLÜ SAYISI 2´YE, KAYIP SAYISI 6´YA YÜKSELDİ
Rize´de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2´ye, kayıp sayısı ise 6´ya yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.
Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık´ın cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.
Kentte sel afetinde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu, 4 kişi yaralı kurtarıldı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-07-15 08:43:06
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