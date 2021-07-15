Rize'de yıkılan 3 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Rize’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize'de dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bina enkazındaki 3 kişiden 1’i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in cansız bedeni enkaz altından çıkartılmıştı. Yaşlı kadının eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın bulunduğu alandaki evler ise güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

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