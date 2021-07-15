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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar

İHA

Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar

Rize’nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Şiddetli yağışlarla beraber akan dereler tüp deposunu ve park halinde bulunan tüp dolu kamyonu sürükledi. Dere sularıyla beraber kaybolan tüpler gün aydınlanınca çay tarlasından ortaya çıktı.
Bölgede dün etkili olan şiddetli sağanak sonrası dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Sel suları dere kenarında bulunan trafoları devirdi, depoları kullanılmaz hale getirdi. Güneysu ilçesinde sel sularının yıkıp geçtiği tüp deposu yıkıldı. Depoda saklanan tüpler ve park halinde bulunan tüp kamyonetini sürükleyen sel suları bir çok dolu ve boş tüpü de sulara karıştı. Sel sularının çay tarlalarına taşıdı tüpler ise bugün işletme sahipleri tarafından tarladan toplandı. Kısa bir süre önce başlayan çay hasadı öncesinde çay tarlası sahibi tarlasından çay toplayamazken işletme sahibi tarlanda tüp topladı.
Gördüğü manzara karşısında çaresizlik yaşadığını dile getiren Muhammet Ali Yılmaz, "Sel sularından depo gözükmüyordu. Sular kamyonetin üstüne kadar yükselmişti. Kamyon depodan 50 metre aşağıya kadar sürüklenmiş. Tüplerin hepsi sel sularına kapılmış. Buraya geldiğimizde hiçbir şey gözükmüyordu. Her şey su altındaydı. Dünkü çaresizliği hiç bir yerde görmemiştim. Depoda aşağı yukarı bin 500 tüp vardı. Dere boyu gidenler oldu. bir kısmı buralarda kaldı. Onları toplamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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