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ÖLÜ SAYISI 5´E ÇIKTIRize´nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Ayşe Karali´nin (28) cansız bedenine ulaşıldı. Sel afetinde ölenlerin sayısı 5´e çıktı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Rize

2021-07-15 12:59:27



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