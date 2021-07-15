Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (5)

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ÖLÜ SAYISI 5´E ÇIKTI

Rize´nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Ayşe Karali´nin (28) de cansız bedenine ulaşıldı. Hacere Mert, Adem Yanık ile Aynur ve Mustafa Karali'den sonra Ayşe Karali ile ölenlerin sayısı 5´e çıktı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-07-15 13:04:42



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