Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (8)

Rize'deki sel ve heyelandan etkilenenler için okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapıları açıldı

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ÖLÜ SAYISI 7´YE ÇIKTI

Rize´nin Muradiye Beldesi´nde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert (67) ve Batuhan Delihasan´ın (45) cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel afetinde ölenlerin sayısı 7´e çıktı, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Rize Selçuk BAŞAR

2021-07-15 14:36:35



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