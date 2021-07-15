Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)



'OĞLUMUN VE KIZIMIN ODASI YERLE BİR OLDU'

Rize´nin merkeze bağlı Yiğitler köyünde heyelan sonucu evinin 2 odası yıkılan Sevil Kabil, yaşadıklarını anlattı. Kabil, "Çok şiddetli yağmur vardı. Evin arkasından heyelan geleceğini anladım. Çocuklarımı alıp, evden çıktım; 5 dakika sürmedi heyelan geldi. Oğlumun ve kızımın odası yerle bir oldu. Bunu 3´üncü kez yaşıyorum. Korkuyla evde oturuyoruz. Buraya bir duvar yapılsın, başka bir şey istemiyorum. Her şeyimiz gitti. Çocuklarımın hiçbir şeyi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-07-15 15:12:07



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