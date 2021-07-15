Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (10)

Sayın yazı işleri müdürlerine;'Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı' başlıklı haberimizin 10'uncu ekinde, ölü sayısını, düzeltme ile yeniden veriyoruz.----------------------------------OTOMOBİLDE BULUNAMADI
Rize´nin Muradiye beldesinde, heyelan sonucu çöken evin enkazında kalan Nuri Cemal Mert´in (67) cansız bedeni çıkarıldıktan sonra aynı enkazda kalan Batuhan Delihasan´ın (45) ise otomobiline ulaşıldı. Aracında olabileceği değerlendirilen Delihasan için ekipler, enkaz kaldırma çalışması yürüttü. Üzerindeki yıkıntı kaldırılan otomobilde Delihasan´a ulaşılamadı. Ekiplerin enkazda arama çalışması sürüyor.
6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Rize
2021-07-15 17:07:40
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