Selin vurduğu Güneysu’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları belediye, özel idare ve vatandaşlar tarafından sürdürülüyor.

Rize’de selden en fazla etkilenen Güneysu ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Güneysu belediyesinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelerden gelen personeller de destek veriyor. İlçe merkezinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde selin getirdiği moloz yığınlarının dün kaldırılmasının ardından bu sabah saatlerinde ise yıkama ve temizlik çalışmaları başlatıldı. İş makinaları çamurları temizleyip yıkama yaparken, işyerlerindeki hasar tespit çalışmalarına da başladı.

Öte yandan hala ilçenin bazı noktalarında otoparklarda ve moloz yığınları altında kalan araçlar da bulundukları yerlerden çıkartılmaya devam ediyor.

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