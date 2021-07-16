Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor

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Rize’de selin vurduğu Güneysu ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu moloz temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlar daha sonra esnafları gezerek esnafların, talep ve şikâyetlerini dinlerken, hayatın normale dönmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten 3 bakan, daha sonra afette hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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