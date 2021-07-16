Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi. DHA-Spor Türkiye-Rize DHA

2021-07-16 15:07:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.