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Rize'de sel ve heyelan anı güvenlik kameralarını böyle yansıdı Selde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde sel ve heyelanın geliş anı görüntüleri yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

İHA

Rize'de sel ve heyelan anı güvenlik kameralarını böyle yansıdı Selde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde sel ve heyelanın geliş anı görüntüleri yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu afette aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde bir evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Yaşanan sel ve heyelan anı bir evin güvenlik kameralarına yansırken, yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı görüntülere yansıyor. Heyelanın bir binanın yarısını koparıp götürdüğü anlar kamera kayıtlarında görülürken, yaşanan panik ve korku ile koşuşturmacalar da dikkat çekiyor.
Öte yandan Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde büyük yıkıma neden olan selde Karali ailesinin yaşadığı evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalmış, anne Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali toprak altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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