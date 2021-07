Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Tatlısu mevkiinde güvenlik kameralarına yansıyan sel ve heyelan görüntülerinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, yarısı sel ve heyelanda kopan ev ile önündeki 4 katlı evin tahliye edileceğini belirterek vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Selin dehşetini anlatan görüntülerin kaydedildiği evin bulunduğu Ballıdere köyü Tatlısu mevkiinde gelen Bakan Murat Kurum, burada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, “Biz hem selden zarar görmüş alanlarımızın incelemesini yapıyoruz. Diğer taraftan da taşkın riski altındaki alanları inceliyoruz. Bilhassa selin yoğun hissedildiği Büyükköy, Madenli, Güneysu ve Muradiye ilçelerimizde hem dere güzergâhı üzerindeki hem de taşkın riski altında kalma ihtimali olan binalarımızı yerinde inceliyoruz. Şu an Ballıdere’de arkadaşlarımızın evindeyiz. Bu deremizde DSİ Genel Müdürlüğümüz ıslah çalışmaları ihalesini yaptı. En kısa zamanda bu ıslah da tamamlanacak. Ancak görüntülerden incelediğimiz kardeşlerimiz son anda kurtuldular. Ailemizden 9 kişi vardı. Şimdi Mahmut kardeşimizi ailesini daha güvenli bir alana taşıyacağız. Onlara köyümüzde zemin artı bir kat şeklinde altında ahırı üzerinde evi olacak şekliyle evlerini yapacağız. Bayramdan sonra da TOKİ Başkanlığımız burada ihale sürecini yürütecek” dedi.



“Amacımız Rize’de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır”

Çayeli’nde merkezde 80 konut, Madenli’de 150, Büyükköy’de 70, Muradiye’de 60 konut olmak üzere merkezlerde 360 konutun ihalesini gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum “Diğer taraftan Güneysu’da daha önce risk taşıyan binaların dönüşümü için 100 rezerv konutumuz vardı, bir de Rize merkezde Salarha ve Yağlıtaş’ta konutlar yapıyoruz. Rize’nin genelinde arkadaşlarımızın DSİ Genel Müdürlüğümüz AFED işleri Başkanlığımız yine bakanlığımızın genel müdürlükleriyle yapmış olduğu çalışmalarda 665 tane taşkın riski altında bina, konut tespiti yaptık. Bu söylediğim yerlerde 660 tane bağımsız bölümü ilçeler bazında yine merkezde olmak üzere inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Rize’de en azından taşkın riski altında kalan ve bu selden etkilenen tüm alanlara ilişkin çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Bunları selin olduğu günden beri vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz yerinde Onların yaralarını sarmak adına da sürecimizi hızlı bir şekilde götürmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız Rize’de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. Alınması gereken tüm tedbirdeler alınarak inşallah çok kısa zamanda daha önceki afetlerde Elazığ’da, Malatya’da, Van’da, Giresun’da, İzmir depreminde ne yaptıysak Rize’de aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız ve vatandaşlarımızı yeni sağlam güvenli konutlarına taşımış olacağız. Artık iklim değişikliğinin etkilerini bunu hep söylüyoruz hem şiddet olarak hem sayı olarak çok daha fazla hisseder hale geldik. Artık 100 yıllık 200 yıllık yağışların bir anda yağdığını ve saatte 220 kilogram bölü metreküp yağışlarla artık bu kesitlerin yetersiz olduğu sürece gidiyoruz. Dolayısıyla bu işin şakası yok” şeklinde konuştu.



“İnşallah 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz”

“Biz iklim değişikliği ile mücadele etmek durumundayız” diyen Bakan Kurum “Bugün yurt dışında da seller yaşandı, Avrupa’da daha ulaşamadılar bile. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve şu an bütün yollarımız açık. İçme suyu verilmemiş köyümüz yok. Gidip vatandaşımıza dokunulmadık bir alanımız yok, enkaz altında bir vatandaşımız yok. Hepsini olayın olduğu andan itibaren bir seferberlik ruhu içerisinde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız hedefimiz şehirlerimizin alt yapısını iklim değişikliğine ilişkin süreçten en az etkilenecek şekliyle onarmaktır, inşa etmektir. Bu çerçevede eylem planlarıyla birlikte projelerimizi gerçekleştireceğiz ve Karadeniz Bölgemizden başlamak üzere ki bu çalışmayı biz 1 buçuk yıl önce Araklı’da, Madenli ’de yaşanan seller sonrasında başlattık ve çok detaylı derelerdeki taşkınları 50100 yıllık debilerle hesaplayarak taşkın riski altındaki yapıların tespitlerini DSİ Genel Müdürlüğümüzle , AFAD’ımızla birlikte yaptık. Şimdi de bu çerçevede hızlı bir şekilde dün bu çalışmaların tamamını hep birlikte istişare ettik ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün Rize genelindeki taşkın riski altındaki yapılara ilişkin çalışmalarımızı bilhassa Madenli, Çayeli yine Muradiye, Güneysu ve Büyükköy olmak üzere yine merkezde bugün oralara da bakacağız. Salarha’ya doğru olan alanlarda da yine çalışmalarımız başlatacağız. İnşallah 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.