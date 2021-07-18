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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı

İHA

Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesi Hemşin Karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan ticari taksi takla attı, 5 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Zafer Öztürk idaresindeki 53 T 4183 plakalı ticari taksi, Hemşin Pazar Karayolu Kocaköprü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç takla atarken, kazada sürücü ile birlikte 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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