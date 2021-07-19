Rize'de selde kaybolan 2 kişi için helikopter destekli arama (2)



BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize´de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi. Güneysu ilçesine de geçen bakanlar, selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, esnafla görüştü. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi´ni ziyaret eden ve yetkililerle görüşen bakanlar, sürdürülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güneysu'nun Tepebaşı köyüne geçen Bakan Soylu, selde kaybolan Hasan Arıcı´nın yakınları ile görüştü, arama çalışmalarını yürüten ekipten bilgiler aldı.

SON ANLARI KAMERADA

Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde sele kapılarak, kaybolan Hasan Arıcı´nın son anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüye göre, sağanağın şiddetini artırdığı köyde, evinin önünde bekleyen Arıcı, yağışı izliyor. Arıcı´nın olaydan 3 gün önce çekilen görüntüsünde ise çatı tamiri için çalıştığı görülüyor.

497 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Öte yandan selde kaybolan Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan´ı arama çalışmalarına katılan dalgıç sayısı 77'den 108´e çıkarıldı. 497 kişilik ekip, 2 noktada kayıpları arıyor. Arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı´ndan gelen 20 kişilik JÖAK ekibi de eşlik etti.

Kentte, 11 ilden gelen 45 ekiple sürdürülen çalışmalarda; Çayeli ve Güneysu ilçesi ile merkezde toplam 53 konut, 74 iş yeri ve 41 araçta hasar tespit edildi. Tespit çalışmaları sonucu 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-07-19 17:00:36



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