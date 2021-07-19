Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başkan yardımcı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Selimoğlu, "Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık anlaşma sağladık. Oyucumuza başarılar diliyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN

2021-07-19 18:23:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.