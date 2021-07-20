Bakan Kurum: Selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyoruz



Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Selin olduğu anda tüm kurumlarımız seferber oldu. Bayramda da bir fiil tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor olacak ve selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyor olacağız" dedi.

Rize'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sahil Camii´nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, kentte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelan afeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların Bayramı´nı kutlayan Bakan Kurum, yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Kurum, "Selin olduğu andan tüm kurumlarımız seferber oldu. Şu an itibari ile tüm yollarımız açık. Selin etkilendiği tüm ilçelerimizde, beldelerimizde alt yapı hasarları giderilmiş, içme suyu verilmiş durumda. Yeni kalıcı imalatlara ilişkin gerek yollar gerek konutların yapımı için adımlarımızı attık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz dere ıslahlarıyla ilgili çalışmalarını başlattı. Sel bölgesindeki tüm alanların hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bayramdan hemen sonra kalıcı imalatların yapımı sürecine gireceğiz" dedi.

'550 KONUT YAPIM SÜRECİ BAŞLATILDI'

Bayramda tüm ekiplerin sahada çalışıyor olacağını söyleyen Bakan Kurum, "Selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyor olacağız. Diğer taraftan hem selden etkilenen hem de sel riski altında bulunan kardeşlerimizi taşımak amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapım sürecini de başlattık. En geç bir yıl içerisinde de konutlarımızın teslimini yapıyor olacağız. Amacımız Rize´de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmak" diye konuştu.

Bakan Kurum, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü´nün yaptığı yeni yağış uyarısını hatırlatarak, "Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz, her türlü tedbir alınmış durumda" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-07-20 08:08:46



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