Bakan Kurum: Selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyoruz (3)

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BAKAN KURUM, ARAMA EKİPLERİ İLE BAYRAMLAŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de sel afetinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına katılan arama-kurtarma ekipleri ile bir araya geldi, bayramlaştı. Ekiplere baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, arama çalışmaları hakkında AFAD yetkililerinden bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-07-20 21:57:10



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