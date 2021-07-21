Rize'ye sel uyarısı

RİZE, (DHA)METEOROLOJİ İşleri Genel Müdürlüğü, Rize'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Rize'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların yerel ve çok kuvvetli ve yer yer şiddeti metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE-DHA
2021-07-21 11:32:59
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