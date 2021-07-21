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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Rize’de trafik kazası: 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ardeşen'den Pazar istikametine Karadeniz Sahil Yolu’nda seyir halindeki Ufuk Kılınç’ın kullandığı 61 KP 614 plakalı araç Ocak Mücavir mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından da takla atarak karşı şeride yuvarlandı.
Kazada araçta ağır hasar oluşurken, yaralanan sürücü Pazar Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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