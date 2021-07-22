Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı

Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVAN/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.
Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-07-22 10:20:20
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