Evden yola ip çekerek dere gibi akan suyun içerisinden geçtiler

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Rize’nin Fındıklı ilçesinde etkisini gösteren şiddetli sağanak nedeniyle bazı evler tahliye edilmeye başlandı.

Fındıklı ilçesinde aşırı yağışlardan ötürü taşan dere köy yolundan aktı. Yolun kenarındaki bir ev ise mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Evin karşısına çekilen bir iple tutunarak geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Evin içerisinde bulunan küçük yaştaki çocuğu sırtına alıp zarar görmemesi için mücadele eden vatandaşın görüntüsü de cep telefonları kameralarıyla anbean kaydedildi.

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