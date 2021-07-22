Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (3)



`4 KÖYÜN YOLUNU RİSKTEN DOLAYI KAPATTIK´

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yaşanan sel ve taşkınlara ilişkin sahada incelemelerde bulundu, yağışın cuma gününe kadar süreceğini söyledi. Kentte 4 köy yolunun risk taşıdığı gerekçesiyle ulaşıma kapatarak tedbir aldıklarını aktaran Vali Çeber, "Bu yağışların ilimizin neresini vuracağını tam kestiremiyoruz. O nedenle her tarafta tedbir aldık. Bugün sabah 06.00´dan itibaren Fındıklı ve Ardeşen ilçelerimizde yoğun yağış oldu. Metrekareye 120 kilogram civarında yağış düştü. Ancak en yoğun yağışı komşumuz Artvin aldı. Herkesin görev yerinde bulunmasından dolayı duruma hemen müdahale ettik. 5 köyümüzün yolu kapandı ama bu 4 köyün yolunu riskten dolayı biz kendimiz kapattık, 1 tanesi ise heyelandan dolayı kapandı. 2 mahsur kalma olayımız vardı, onları da kurtardık. Sağlık durumlarında herhangi bir problem yok. Manastır bölgesinde ve Çınarlı Mahallesi´nde DSİ´ye ait bir sette çökme oldu, orada da herhangi bir risk öngörmüyoruz. Aralı Mahallesi´nde de tedbir amaçlı 2 köyümüzü boşalttık, vatandaşlarımızı güvenli bölgelere aldık. Fındıklı ve Ardeşen bölgesi için 4 saat daha yoğun yağış riski devam ediyor. Daha sonra yağışlar normal sağanağa dönecek, gece 00.00´a kadar aralıklarla yağacak. Ama cuma gününe kadar ilimizle ilgili yağış uyarısı devam ediyor" dedi.

`2 BİN 800 PERSONEL GÖREV BAŞINDA´

Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Vali Çeber, "Yaklaşık 2 bin 800 personel, 800´e yakın iş makinesi afetlerle ilgili görev yapıyor. Kurban Bayramı´nın içindeyiz ve bu arkadaşlarımızın hepsi gocunmadan, şikayet etmeden vatandaşlara nasıl hizmet ederiz, diye gayret gösteriyor. Tüm arkadaşlarımız çok yoruldu, görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, buradaki durumu kendisine de arz ettik. Devletimizin tüm unsurları bizzat alanda, çizmesiyle, yağmurluğuyla buradalar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize

2021-07-22 12:36:45



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