Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını çok ağır ödemiş bir ülke olduğumuzu hatırlatarak “Ne olur şurada şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresi ile beraber toprağı ne yapıyor ? eritiyor eritiyor ve o bir balçığa dönüşüyor o balçığa dönüştükten sonra o binalar her an kayma ile karşı karşıya kalıyor” dedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin’de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi’ndeki Cuma Namazı sonrası hemşehrilerinin cami çıkışında sıkıntılarını dinledi, ”Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na ait otobüsün üzerinden ilçe merkezinde vatandaşlara seslendi. Sözlerine vatandaşların Kurban Bayramı’nı ve Cuma gününü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet haberini aldıkları andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz bölgemizde yaşanan afetler sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor. Dün Artvin Arhavi’de dere taşkını nedeniyle maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta Güneysu ve Çayeli başta olmak üzere Rizemizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı. Bu afet su baskınlarına, sele ve heyelana sebep oldu. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken, 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan kardeşlerimizden 6’sının cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer 2 kardeşimizin bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyorlar. Murgul’da kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Arhavi’deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlere ve sizlerin şahsında tüm Rizeli hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin ve Arhavi’deki kardeşlerime geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.



“İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz’daki sel felaketinden etkilenen toplam 550 konut inşa edeceğiz”

Afet haberinin ardından devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek kurumlarla birlikte çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Bakanların hemen bölgeye geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AFAD’dan Kızılay’a, Jandarma’dan Sahil Güvenliğe kadar diğer kurumlarımızın süratle bölgeye intikalini sağladık. Bu süreçte mücavir illerden 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam 8 ekibi de ilimize sevk ettik. Şuana kadar ilimizde 328’i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamınsa su verilmiş olup elektrik ve haberleşme de sıkıntı yoktur. Kızılayımız selden etkilenen vatandaşlarımıza evlerinin bulunduğu bölgelerde ve mahallelerde sıcak kumanya ve içecek ikram etmiştir. Gerek AFAD gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla selden zarar gören vatandaşlarımıza kira ve diğer ilgili yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyonluk kaynaktan 3 milyonu vatandaşlarımıza ulaşmıştır. Binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip tarafından 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içerisinde tamamlanmıştır. 4 bölgede toplam 1207 bina, 3 bin 118 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bunlardan ağır hasarlı acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm vardır. Rize’de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda taşkın riski altında olduğu 665 yapı tespit edildi. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken diğer taraftan yaraların süratle sarılması için tedbirlerimizi alıyoruz. TOKİ ile selden en fazla etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimiz, merkezde ise zemin artı 34 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz’daki sel felaketinden etkilenen toplam 550 konut inşa edeceğiz. Köylerde altında ahır olan 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda 5 adet çay evi yapmaya karar verdik. Bir yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarımıza kavuşturacağız. Evleri taşkın riski altındaki vatandaşlarımızı da inşa ettiğimiz konutlara taşıyacağız. Salarha tünelinin de açılışını yapacağız. Rize’de hayatı en kısa sürede normale döndürecek adımları atacağız” dedi.



“Selden zarar gören tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, konforlu ve güvenli bir şekilde imar edeceğiz”

Selden etkilenen Rizeli, Artvinli vatandaşların müsterih olmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimiz tüm imkanlarıyla, aracıyla, gereciyle, personeliyle vatandaşının yanındadır. Daha önce yaşanan sel ve deprem felaketinde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadıysak Rize ve Artvin’deki kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracağız. Selden zarar gören tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, konforlu ve güvenli bir şekilde imar edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında küresel ısınma nedeniyle dünyanın dengesinin ve mevsimlerin değiştiğine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah dünyayı bir mizan yani ölçü ve denge üzerine yaratmıştır. Bu ilahi ölçü korunduğu müddetçe insan huzur, emniyet ve esenlik bulur. Bu dengenin kaybolması halinde de sıkıntılar kaçınılmaz olur. Son yıllarda artan küresel ısınmayla birlikte dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Pek çok alanda bu bozulmanın etkilerini bizde hissediyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyanın hemen her bölgesinde son zamanlarda neler olduğunu izliyorsunuz. 2025 yıl öncesinin mevsimleriyle günümüzdeki mevsimler arasında dağlar kadar fark var. Ne yazlar eski yaz ne eski kışlar kış” diye konuştu.



“Plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını da çok ağır ödemiş bir ülkeyiz”

“Plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını da çok ağır ödemiş bir ülkeyiz” diyen Erdoğan, “Geçmişteki iyi örneklerin önderliğinde acı tecrübelerden ders çıkartarak artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum...Ne olur şurada şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresi ile beraber toprağı ne yapıyor ? eritiyor eritiyor ve o bir balçığa dönüşüyor o balçığa dönüştükten sonra o binalar her an kayma ile karşı karşıya kalıyor. Yaylarımızın, dere yataklarımızın, sahillerimizin, dağlarımızın nehirlerimizin çarpık yapılar ve zihniyet tarafından istila edilmesine göz yummadık. Millet bahçeleri gibi yenilikçi projelerimizle insanlarımıza şehir içinde adeta vahalar oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını ardından Güneysu ilçesinde incelemelerde bulunup Afet Koordinasyon Merkezi’nde brifing aldıktan sonra selin en fazla hasara yol açtığı bir diğer nokta olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde ve son olarak Artvin’in Arhavi ilçesinde havadan ve karadan sel bölgesini gezecek.

