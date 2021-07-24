Bakan Pakdemirli: Vatandaşımız derelerden uzak durmanın yollarını arayacak (2)

RİZE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Arhavi ilçesinde taşkından etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Rize'ye geldi. Bakan Pakdemirli, Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi ve Güneysu ilçesindeki sel bölgelerini inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Pakdemirli, Güneysu'ya bağlı Başköy ve Gürgen köylerinden geçen derede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, çevredeki bir çay bahçesine girerek eline aldığı makasla çay topladı. Bölgedeki tersip bentlerini de inceleyen Bakan Pakdemirli, çay bahçesinde de çiftçi ve bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Pakdemirli, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, yaraların hızla sarılacağını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Fatih TURANTolga SAĞLAM-Salim SARIKOÇ/RİZE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Rize Fatih TURAN
2021-07-24 16:17:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.