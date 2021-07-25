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Bakan Karaismailoğlu: Afetin izlerini ortadan kaldırmak üzereyiz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Afetin izlerini ortadan kaldırmak üzereyiz


Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/RİZE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüm ekiplerimizle afetin izlerini ortadan kaldırmak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bölgeyi afet öncesi duruma kavuşturmuş olacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize ve Artvin'de sel bölgelerindeki incelemelerini bugün de sürdürdü. Bakan Karaismailoğlu, Rize'de yapımı süren İyidere-İkizdere yolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karayoluyla, yol ve güzergahtaki tünellerde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağını duyurduğu Salarha Tüneli önünde açıklamada bulundu ve bölgedeki afetin izlerinin yanı sıra önemli projelerde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.
'SEFERBERLİK VAR BURADA'
Sel bölgelerinde seferberlik durumu olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Yaklaşık 10 gün önce Rize'de sel afeti olmuştu, o günden bu tarafa buradayız. Devamında Arhavi'de odaklı su baskınlarına neden olan yağmurlar meydana geldi. Bu afeti bir daha görmemek için bölgede çalışmalarımız var. Bütün bakanlıklarımız ve kurumlarımız, afetin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun ve topyekun bir çalışma var. Hatta bir seferberlik var burada. Tüm ekiplerimizle afetin izlerini ortadan kaldırmak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bölgeyi afet öncesi duruma kavuşturmuş olacağız" dedi.
SALARHA TÜNELİYLE YAKIT VE ZAMANDAN TASARRUF
Salarha Tüneli'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'ye geleceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölgede çok önemli, çok büyük yatırımlarımız var. Bir taraftan da bu yatırımlarımız devam ediyor. Sabah ilk toplantımızı İkizdere tünellerinde yaptık. İyidere ve İkizdere arasındaki tünellerde de artık son aşamaya geldik. Burayı da önümüzdeki günlerde de açmayı planlıyoruz. Bu yol İyidere'den başlayıp, Erzurum'a kadar devam eden önemli bir koridor. Ovit tünelinin yapılması ve diğer tünellerin tamamlanmasıyla 50 kilometreye varan bir kısaltma olacak. Bu koridor, Lojistik Liman'ın da yapılması ile kuzeyden güneye çok önemli bir koridoru bağlamış olacağız. Rize merkezi Salarha Vadisi'ne bağlayacak olan Salarha Tüneli'nin bir tüpünü geçenlerde trafiğe açmıştık. Önemli bir rahatlama sağladı. Önümüzdeki günlerde Salarha ve İkizdere tünellerinin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Rize'ye gelecekler. Salarha projesi çok önemli bir proje; yolu yaklaşık 9 kilometre kısaltıyor. Seyahat süresinde de 25 dakikaya kadar varan kazanımlar elde edeceğiz. Yani yakıt ve zamandan olağanüstü faydalar sağlayacak hem Rize ve hem de Türkiye."
'PROJELERİMİZ HIZLA DEVAM EDİYOR'
Ülkede tüm projelerin özveriyle sürdüğünü de belirten Bakan Karaismailoğlu, "Selin izlerini silmeye çalışırken diğer yandan da önemli projelerde çok yoğun çok özverili çalışma var. İnşallah bütün Türkiye'nin her bir noktasında olduğu gibi bu bölgesel kalkınmayı hep birlikte topyekûn bitireceğiz. Projelerimiz hızla devam ediyor. Bir ekip olarak, Rize ve Türkiye'nin geleceği için önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.      DHA-Politika Türkiye-Rize Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM
2021-07-25 16:32:18

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