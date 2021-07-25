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Bakan Karaismailoğlu: “Önümüzdeki günlerde İkizdere Tüneli ile Salarha Tüneli’nin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapacağız”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Önümüzdeki günlerde İkizdere Tüneli ile Salarha Tüneli’nin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Önümüzdeki günlerde İkizdere Tüneli ile birlikte Salarha Tüneli’nin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta Rize’de ve ardından Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlardan olumsuz etkilenen bölgelerdeki ziyaret ve incelemelerini sürdürdü. Afet bölgelerinin yanı sıra Rize’de devam eden yatırımları da inceleyen Karaismailoğlu, ilk olarak Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan tünel inşaatı şantiyesini ziyaret etti. Daha sonra Rize merkez ve Salarha Vadisi'ni birbirine bağlayan ve Rizelilerin 20 yıldır dillendirdiği, 70 yıllık hayali Salarha Tüneli’nde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, akın zamanda bölgeyi afet öncesi duruma getireceklerinin altını çizerek, “Yaklaşık 10 gün önce öncelikle Rize’de sel ve afet olmuştu, o günden bu yana buralardayız. Devamında da Arhavi’de sel ve su baskınları meydana geldi. İnşallah bu afetleri bir daha görmemek üzere bölgede önemli çalışmalarımız var. Bütün bakanlıklarımız ile birlikte afetin izlerini ortadan kaldırmak için topyekûn bir çalışma var, adeta bir seferberlik var burada. Bütün kurumlarımız ile birlikte özverili bir çalışmayla afetin izlerini ortadan kaldırmaktayız. İnşallah önümüzdeki günlerde afet öncesi duruma bölgeyi kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.
Sel ve afetin yaralarının sarılması çalışmalarının dışında bölgede önemli projelerin de devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı olarak bölgede çok önemli ve çok büyük yatırımlarımız var. Bir taraftan bu yatırımlarımız da devam ediyor. Sabah ilk toplantımızı İkizdere’de yaptık. İkizdere ile İyidere arasındaki tünellerde artık son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz. İyidere’den başlayarak Erzurum’a kadar giden önemli bir koridor. Ovit Tüneli’nin yapılmasıyla devamındaki Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalarımız devam ediyor. Güney’de de İkizdere tünellerinin bitirilmesiyle beraber bölgede de yaklaşık 50 kilometreye varan kısaltma olacak. Rize İyidere lojistik limanın yapılmasıyla da çok önemli bir koridoru bağlamış olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Rize’ye gelerek Salarha Tüneli ve İkizdere Tüneli’nin açılışını gerçekleştireceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Rize merkezi Salarha Vadisi'ne bağlayacak olan Salarha Tüneli’nin geçtiğimiz günlerde bir tüpünü trafiğe açmıştık. Önemli bir rahatlama sağladı, özellikle de Rize merkezde. Önümüzdeki günlerde İkizdere Tüneli ile birlikte Salarha Tüneli’nin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen günlerde tekrar Rize’ye gelerek ulaşım bakımından çok önemli 2 tünelimizin açılışını yapacaklar. Salarha Tüneli vadiyi Rize merkeze bağlamak için çok önemli bir proje. Yolu yaklaşık 9 kilometre azaltıyor. Seyahat süresinde de yaklaşık 25 dakikaya varan kazanımlar elde edeceğiz. Salarha Tüneli'nin vadi tarafından çıkışından sonra Muradiye'ye kadar olan bölünmüş yolumuzun da ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde ona da başlıyoruz. Böylelikle hem Tünelin bağlantı yolları açısından hem Muradiye beldesi açısından önemli bir projeyi de başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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