Rize’de çay yüklü kamyon yola devrildi, tonlarca çay yola döküldü

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Rize’nin Ardeşen ilçesinde çay yüklü kamyon devrildi.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üreticiden alınan çayı fabrikaya getirmekte olan 53 K 4383 plakalı çay yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada tonlarca çay yere döküldü. Bir süre trafiğe kapanan Cumhuriyet Mahallesi'ni Düz Mahalleye bağlayan Doğatepe Yokuşu’na dökülen çaylar bölgeye gelen farklı bir kamyona nakledilirken ,yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

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