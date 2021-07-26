Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (2)



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KURUMLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelan yaşanan alanlarda incelemelerini bugün de sürdürdü, ekiplerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Bölgede yaşanan afetler nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, devletin bütün kurumları ile topyekun mücadele içinde olduğunu, afetin ilk saatlerinden hemen sonra acil ihtiyaçların hepsini karşıladıklarını, bütün ulaşım yollarını ve haberleşme sistemlerini faaliyete geçirdiklerini söyledi. 2 gün önce su verilmeye başlanan Arhavi´de temizlik işlerinin bitmek üzere olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın devletine güveni tam bu bölgede. Vatandaşın devlete güveni ile devletin de vatandaşına sahip çıkması ile bu sorunların kısa sürede üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve herhangi bir ihtiyaç yok. Biz kalıcı projelerimizi de bir taraftan yapıyoruz" dedi.

`TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞ DURUMDAYIZ´

Meteoroloji'nin bölge için bu gece ve yarın için yoğun yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Tedbirlerimizi almış durumdayız. İnşallah onu da önemli bir sıkıntı yaşamadan geçirmek için de bütün kurumlarımız teyakkuz halindeler. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi bütün vatandaşlarımızın afet öncesi günlerine kısa sürede döneceğiz. Hatta kalıcı projelerimizi yapıp inşallah bu afet durumlarında böyle bir sıkıntıların yaşanmaması için de bütün çabamızı, gayretimizi göstereceğiz. Hasar gören altyapı ve yollardaki çalışmalarımızda yüzde 95´lerdeyiz şu anda. Afetten etkilenen bölgelerde inşallah bu kalıcı projelerimizi de kısa zamanda bitirip normal hayata döneceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize

2021-07-26 12:36:23



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