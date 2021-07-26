Rizespor’a 10 numara takviyesi

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Çaykur Rizespor, Brezilyalı Ronaldo Cesar Mendes de Medeiros ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 28 yaşındaki 10 numara oyuncusu Ronaldo Cesar Mendes de Medeiros ile Kulüp Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreni ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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