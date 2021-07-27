AFAD acil yönetim merkezinde endişeli bekleyiş

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Rize'de olası sel ve afetlere karşı kriz masası oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz için yaptığı şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Rize’de bulunan bütün kurumlar teyakkuza geçti. Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında sabah 07.00 itibariyle AFAD acil yönetim merkezinde kriz masası oluşturularak gelişmeler takip edilmeye başlandı. Yapılan açıklamada vatandaşların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizilerek “Sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Dere yataklarından ve heyelan riski bulunan yerlerden uzak duralım” ifadelerine yer verildi.

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