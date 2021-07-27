Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (3)

DHA

Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (3)


SELDEN ETKİLENEN ÇAY FABRİKALARI DEVREDE
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize ve Artvin'deki selde hasar gören çay fabrikalarının, sürdürülen çalışmalar sonucu yeniden üretime alındığını açıkladı. Alim, "Selde fabrikalarda üretimin aksamasına rağmen diğer fabrikalarını devreye alarak aktarma yöntemiyle yaş çay alım ve işlenmesinde aksama yaşanmasının önüne geçmiş olduk. Üreticilerimiz herhangi bir sorun yaşamadı. Bu vesile ile selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Üreticilerimize ve vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum" dedi.
Rize ve Artvin'de meydana gelen selde tarım alanları zarar görürken, Çaykur'a ait Büyükköy, Ambarlık ve Arhavi çay fabrikalarında hasar oluşmuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN
2021-07-27 16:03:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (2)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (2)
AFAD acil yönetim merkezinde endişeli bekleyiş
YEREL HABERLER AFAD acil yönetim merkezinde endişeli bekleyiş
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı
Rize’de teleferik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Rize’de teleferik kazası: 1 ölü
Rizespor’a 10 numara takviyesi
YEREL HABERLER Rizespor’a 10 numara takviyesi
Bakan Adil Karaismailoğlu: “Meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız”
YEREL HABERLER Bakan Adil Karaismailoğlu: “Meteorolojinin bildirdiği ...
Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (2)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 ...
Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 ...
Rize’de çay yüklü kamyon yola devrildi, tonlarca çay yola döküldü
YEREL HABERLER Rize’de çay yüklü kamyon yola devrildi, tonlarca çay ...
Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli ...
Bakan Karaismailoğlu: “Önümüzdeki günlerde İkizdere Tüneli ile Salarha Tüneli’nin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapacağız”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Önümüzdeki günlerde İkizdere ...
Bakan Karaismailoğlu: Afetin izlerini ortadan kaldırmak üzereyiz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Afetin izlerini ortadan ...