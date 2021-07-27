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Rize Valisi Kemal Çeber: “Çok riskli gördüğümüz 164 haneden 112’si tahliye edildi”

İHA

Rize Valisi Kemal Çeber: “Çok riskli gördüğümüz 164 haneden 112’si tahliye edildi”

Rize Valisi Kemal Çeber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı şiddetli sağanak yağış uyarısının ardından il genelinde sel ve heyelan riski olan yapıların tahliye edildiğini dile getirerek “Çok riskli gördüğümüz 164 haneden 112’si tahliye edildi” dedi.
Dün Meteoroloji’nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından tüm kurumların teyakkuzda olduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Son 10 gündür hiç ara vermeden afet ile mücadelemizi devam ettiriyoruz. Tüm ülke bunu izledi ve sağ olsunlar herkes de "geçmiş olsun" mesajlarını biz ulaştırdı. Bugün gece 00.00 itibariyle uyarılar vardı. Bizde ona karşı tedbirlerimizi aldık. Bu yağışın sabah saatlerinde devam edeceği, öğleden sonra en yoğun halini yaşayacağı ve Çarşamba günü öğle saatlerine kadar da etkisini devam edeceğini uzmanlarımız değerlendirdi. Bizde ona karşı bütün tedbirlerimizi aldık. Sabah 07.00 itibariyle AFAD binamızda, afet kriz merkezimizde hepimiz yerimizi aldık. Afet ile ilgili bütün kurum amirlerimiz burada. Bizde yağış haritamızdan ve diğer bilgileri alarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Orta Karadeniz Bölgesi'nden gelen yağmur bulutlarının ilerleyen saatlerde Rize’de bekleyen bulutlar ile birleşmesi riski var"
Orta Karadeniz Bölgesi'nden gelen yağmur bulutlarının ilerleyen saatlerde Rize’de bekleyen bulutlar ile birleşmesi riski olduğunu dile getiren Çeber “Yağışlar özellikle Pazar ilçemiz olmak üzere kıyı şeridimizde yoğun bir şekilde seyrediyor. İlerleyen saatlerde içerileri doğru ilerlemesini bekliyoruz, uzmanlarımız bu şekilde değerlendiriyor. Yoğun hava kütlesi sabit duruyor ama bize Samsun, Ordu, Giresun güzergahından yeni bir sistem yaklaşıyor. Bu iki sistemin birleşmesinin daha riskli bir durum oluşturacağı öngörülüyor. Biraz gelişecek hava olayları ile ilgili bu” diye konuştu.

"Tam bir teyakkuz halindeyiz"
Afet riski altında olan 164 yapıdan 112’sinin sahipleriyle görüşülerek tahliye edildiğini dile getiren Vali Çeber “Şuanda elhamdülillah herhangi sorun olacak nitelikte bir olayımız yok. Sadece Pazar’daki bazı derelerimizde şişmeler olmaya başladı. Her türlü önlemimizi aldık ve her deremiz ile menfezimizin başında iş makinamız bekliyor. 227 tane aracımız kritik noktalarımızda konumlanmış durumda. Ekiplerimiz dünden itibaren çok yoğun bir şekilde çalıştı. Bu yağışla ilgili çok riskli gördüğümüz 164 haneden 112’si vatandaşlarımız ile görüşülerek tahliye edildi. Yağış riski altında olan her bir vatandaşımız özellikle uyarıldı. Tam bir teyakkuz halindeyiz. Rize’de faklı bir iklim, yağış düzeni yaşıyoruz” dedi.

"Toprak suya doydu"
Yaklaşık 10 gündür devam eden yağışların şiddetini arttırmasıyla, yağmura doymuş topraklar nedeniyle yüzeysel akıntıların risk arz ettiğinin altını çizen Çeber “En büyük riskimiz 10 gün içerisinde yağışların hiç durmaması ve artık toprağın iyice doymuş olması, buna bağlı olarak gelecek her yağışın yüzey suyu olarak akabilme ihtimali. Buna karşılıklı da hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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