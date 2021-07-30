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17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı

İHA

17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı

Rize’nin Güneysu ilçesinde taşması sonucu onlarca aracın toprak altında kalmasına sebep olan Minder Deresi’nin üzeri açılarak yatağı genişletildi.
Rize’de 14 Temmuz tarihinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda zarar gören Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor. İlçede üstü kapalı olan Minder Deresi’nin taşması sonucunda ilçe merkezinde bulunan Atasay Sokak'taki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan Tenzile Erdoğan Güneysu İlçe Devlet Hastanesi ve ilçe kaymakamlığı ile Güneysu Belediyesi’ni içerisinde bulunduran binalar olmak üzere bazı binalar derenin getirdiği balçık, hafriyat ve su nedeniyle zarar gördü. Derenin taşması sonucu ayrıca 5’i belediyeye ait otoparkta olmak üzere 17 araç toprak altında kaldı. Afetin hemen ardından Minder Deresi'nin kapalı olan kısmının üzeri açılarak kanal yenileme çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 3 metre olan dere yatağının genişliği 3 buçuk metreye yükseltilirken, 2 buçuk metre yüksekliğinde taş duvarlar yapılmaya başlandı.

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