Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor

Yalçın ŞAHİN/RİZE, (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları'nda tırmanış sırasında kayalık alana düşen Ukrayna uyruklu 2 dağcı, yaralandı. Yaylaya inen gruptaki dağcıların haber vermesi üzerine AFAD ve UMKE ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaralılara ulaşmaya çalışıyor.
Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası güzergahından Kaçkar Dağları'na dün akşam saatlerinde tırmanış gerçekleştiren 8 kişilik grupta yer alan 2 Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Yaralanan dağcılar için gruptaki 2 dağcı, bulundukları alandan telefonla yardım istemek için iletişim kuramayınca yaylaya döndü. Yardım çağrısı için yola çıkan dağcılar, şebekenin çektiği bölgeye ulaşıp, bugün saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yayalaya dönen 2 dağcı ile buluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgede diğer ekipler de yaralı dağcılara ulaşmaya çalışıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize
2021-07-30 17:38:02
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